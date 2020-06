Appui au comité local d’action de la zone Nord par Habib Niang Président du mouvement And Suxali Sénégal.

Le sous-préfet de la zone Nord a reçu un important lot de masques (600), des visières (20) et des caisses d’eau de javel en guise de soutien au comité local d’action par monsieur Habib Niang. La cérémonie a eu lieu à la sous-préfecture en présence des membres du comité local d’action pour la sensibilisation sur la Covid19 dans la commune de la zone Nord.

Le coordinateur du comité local d’action de Médina Fall a salué le geste du président de And Suxali Sénégal akk Habib Niang, un geste fort qui va contribuer à leur faciliter le travail de sensibilisation envers la population surtout dans leurs quartiers Medina Fall1 et 2. Car en cette période de pandémie ce genre d’appui permet aux acteurs de pouvoir faire le travail communautaire pour endiguer la transmission communautaire.

Pour le président Niang c’est le moment de soutenir les autorités locales pour qu’elles puissent mener à bien le travail sur le terrain. Le mouvement dont je suis le présidents, ne ménagera aucun effort pour assister la population, comme il le fait depuis le début de la pandémie. Et ce comité qui a été mise en place va permettre de renforcer la communication au niveau communautaire afin de limiter et de maîtriser la transmission dite communautaire. En conseil des ministres le président de la république Macky Sall a pris la décision d’assouplir les mesures, c’est le moment où le combat contre le coronavirus vient de commencer car les activités doivent reprendre et j’appelle la poulation aux respects stricts des mesures barrières.

Le sous-préfet de la zone Nord a hautement salué ce don de monsieur Niang qui n’est pas à sa première au niveau de la zone Nord et dans tout Thies. C’est ce que nous attendons des leaders de la région. Vraiment le combat qui nous attend implique tout le monde, et nous souhaitions que les bonnes volontés suivent les pas de Monsieur Niang Habib. Dans les jours à venir nous prendrons les décisions allant dans le sens de l’assouplissement des mesures mais exhortons les populations à respecter les règles pour que le coronavirus soit un mauvais souvenir.