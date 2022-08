Lorsque les paris mobiles sont arrivés en Afrique de l’Ouest, il était difficile de naviguer sur les sites de paris – l’expérience utilisateur était maladroite et peu intuitive. Puis, tout a changé.

Avec la forte baisse des prix des données et de la technologie mobile pour les consommateurs, beaucoup plus de personnes ont eu accès aux smartphones. Avec la croissance rapide des utilisateurs mobiles au Sénégal, de nombreuses entreprises, y compris des sociétés de paris, ont commencé à créer leurs sites et leurs logiciels pour un accès plus facile à partir des smartphones.

Aujourd’hui, nous utilisons nos téléphones pour tout, des actualités aux médias sociaux en passant par les opérations bancaires. Avec les sociétés de paris, les parieurs ont plus d’options que jamais et l’expérience utilisateur a été complètement transformée.

Alors, comment retrouver les meilleures applis pour parier au Sénégal en 2022 ? Voici nos conseils et trouvailles.

Comment choisir une application de paris sportifs

Considérez ce qui suit avant de télécharger une application de paris sportifs :

Interface utilisateur interactive

Différents marchés sportifs disponibles

Méthodes de dépôt et de retrait en monnaie locale

Service à la clientèle à réponse rapide

Application mobile disponible pour votre système d’exploitation

Heureusement, vous pouvez également obtenir des critiques en ligne sur n’importe quelle application de paris que vous souhaitez choisir. Recherchez simplement (sur Google ou tout autre moteur de recherche réputé) cette application ou consultez les critiques de la boutique de l’application pour voir ce que les autres disent de l’application.

Où télécharger les apps en 2022

En effet, il y a deux façons pour retrouver les applications et les télécharger : sur les sites officiels de chaque bookmaker ou sur les sites / blogs dédiés aux paris sportifs dans votre pays. La première option peut prendre beaucoup du temps. Et en ce qui concerne la seconde, nous la préférons : les sites consacrés aux paris sportifs réunissent les critiques sur les bookmakers et les fichiers d’installation de leurs applications.

Parmi ces communautés au Sénégal, on peut distinguer Bookmakers.sn et Parimobile.sn. Ils partagent non seulement leurs avis sur telle ou telle app de paris sportifs mais aussi les apks pour le téléchargement gratuit. Ces fichiers sont copiés de sites officiels, alors, ils sont tout à fait sûrs.

Conclusion

Pour conclure, les paris sportifs sont venus pour rester en Afrique. Ils offrent la possibilité de se divertir et de gagner de l’argent grâce aux sports. Les plateformes de paris sportifs sont disponibles sur le bureau, mais les applications mobiles facilitent l’accès aux services d’un bookmaker en déplacement. Choisissez votre app et commencez à gagner !