Appel à la paix et à la stabilité du Sénégal par Ahmed Saloum Dieng

Ahmed Saloum Dieng, a récemment fait une déclaration importante concernant la paix et la stabilité du pays. Dans son discours, il a salué les citoyens sénégalais à la fois à l’intérieur du pays et à l’étranger, en appelant à la paix.

Il a également fait mention du Concours sous-régional pour le Saint Coran, qui célèbre son 30ème anniversaire cette année. Bien que le concours ait été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, cette année il est organisé avec succès. Le 9 février, des prix seront remis aux meilleurs participants, tous les participants recevant une récompense pour leur effort.

Le Sénégal traverse actuellement une période difficile, mais en tant que nation forte et solide, il a traversé de nombreux moments difficiles auparavant et continuera à le faire. Des affrontements et des tensions sont apparus récemment dans le pays, mais les guides religieux, les associations islamiques et toutes les personnes soucieuses de la paix se sont levées pour faire entendre leur voix et rappeler l’importance de la paix au Sénégal.

Le Forum Islamique pour la Paix a également fait une déclaration finale, condamnant fermement tout acte ou discours incitant à la violence et à l’affrontement entre les forces de défense et les civils. Ils ont également appelé à un effort collectif pour apaiser le climat social et politique et à la prudence dans les discours et les actes politiques. Les efforts de sensibilisation et de conscientisation des organisations islamiques pour la paix doivent également être encouragés, ainsi que le dialogue national entre toutes les parties concernées pour maintenir la paix et la stabilité.

En conclusion, la déclaration d’Ahmed Saloum Dieng appelle à la paix et à la stabilité au Sénégal, en mettant en évidence la nécessité d’un effort collectif pour éviter tout débordement ou tension. Le pays est plus important que tout conflit et la paix est une affaire de tous.

