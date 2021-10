Angleterre : Salah égale Drogba, Mané atteint la barre des 100

Liverpool a fait une démonstration de force, en pulvérisant Watford (5-0), cet après-midi, pour le compte de la 8ème journée avancée de la Premier League. L’attaquant international égyptien Mohamed Salah, qui s’est illustré au cours de cette rencontre, porte désormais son total à 104 buts en 166 matchs et devient le meilleur buteur africain de tous les temps dans ce championnat, à égalité avec l’Ivoirien Didier Drogba (104 buts en 254 matchs).

Le Sénégalais Sadio Mané et l’Égyptien Mohamed Salah, c’est sans aucun doute le meilleur duo d’Africains dans une équipe de Premier League. Les deux joueurs régalent les fans des Reds, depuis cinq saisons maintenant et s’entendent comme des larrons en foire. Ce samedi, après seulement 10 minutes de jeu face à Watford, ils ont frappé. Sur un service de Mo. Salah, l’attaquant sénégalais Sadio Mané, profite de l’opportunité pour ouvrir le score (9’).

C’est le centième but de l’histoire, en Premier League, pour le natif de Bambali. Sadio Mané a ainsi marqué 79 pions avec les Reds et 21 sous le maillot de Southampton. À la 54ème minute, l’Égyptien Mohamed Salah va également conclure une action individuelle avec une superbe frappe dans la surface. Le ballon se dirige vers la gauche du but, et Ben Foster ne peut pas l’arrêter.

Ce but permet au Pharaon de porter son total à 104 buts en 166 matchs et devient le meilleur buteur africain de tous les temps, dans ce championnat, à égalité avec l’Ivoirien Didier Drogba (104 buts en 254 matchs).

Top 5 des meilleurs buteurs africains en Premier League

1erMohamed Salah (Égypte/Chelsea, Liverpool) 104 buts en 166 matchs

2èmeDidier Drogba (Côte d’Ivoire/Chelsea) 104 buts en 254 matchs

3èmeSadio Mané (Sénégal/Southampton, Liverpool) 100 buts en 236 matchs

4èmeEmmanuel Adebayor (Togo Arsenal, Man. City, Tottenham, Crystal Palace) 97 buts en 242 matchs

5èmeYakubu Aiyegbeni (Nigeria/Portsmouth, Middlesbrough, Everton, Blackburn) 95 buts en 252 matchs