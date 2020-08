«AND GUEUSSEUM» SUR LA PANDEMIE DE COVID-19: «Notre système de santé n’a pas fini de s’écrouler…»

Les élections Locales de 2014 ont laissé un goût amer en travers de la gorge de Thierno Alassane Sall (TAS), ingénieur de l’aviation civile. Victime d’une fatwa du chef de l’Etat et Président de l’Apr, l’ancien ministre des Infrastructures, sanctionné pour avoir perdu chez lui à Thiès, revient sur ces péripéties tumultueuses dans son nouveau livre, «Le Protocole de l’Elysée Confidences d’un ancien ministre sénégalais du pétrole». Des passages passés au peigne-fin par Senego qui dépoussièrent une liquidation qui ne dit pas son nom, selon l’auteur, les tenants et motivations de Macky Sall qui avait fini de positionner au front sa proche famille et autres affidés. Non sans fermer les yeux sur les listes parallèles de ses proches à Fatick.