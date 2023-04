« Analyse de la scène politique sénégalaise : la présidentielle de 2024 et les enjeux moraux »

Dans cette contribution, Lamine Aysa Fall aborde les tensions et défis moraux qui entourent la présidentielle de 2024 au Sénégal. Il explore les dynamiques de l’opposition sénégalaise, le rôle du projet « Yewwi Askan Wi » et les questions morales soulevées par la perspective d’un troisième mandat pour le président en exercice, Macky Sall. Selon lui, il est essentiel de rétablir le respect des institutions et d’accepter l’existence de droits et de devoirs pour assurer la stabilité et la prospérité du pays.

La présidentielle de 2024 et le biais moral

Les femmes et les hommes de l’espace politique qui décrètent à travers les médias que le Sénégal est en train de vivre une révolutions’appuient sur les événements isolés de mars 2021,cumulés aux tensions électorales de janvier et juillet 2022 pour argumenter leurs positions. Mais,pour les plus fins observateurs, ce n’est qu’une sorte de succession de contestations exacerbées. Et dans une tribune partagée en juin 2022 intitulée «L’opposition Sénégalaise : union de façade ou désamour précoce ?», nous annoncions déjà lemalaise profond que les militants de « la contestation politique sénégalaise » version «YewwiAskan Wi » étaient en train de vivre.

En réalité, depuis que la vieille garde de l’opposition sénégalaise s’est résolue à céder sa place à des figures plus jeunes, le paradigme même de positionnement politique au sein des groupes constitués et dans l’espace public a singulièrement changé. Il sera désormais question du « projet ».

Or, ce « projet » est constitué en amont par une organisation intelligemment penséedestinée à l’atteinte d’objectifs particulièrement précis liés à des intérêts potentiellement partisans. Ce qui suppose d’abord,une structure mise en place,puis des femmes et des hommes prêts à l’animer, ensuite une rigoureuse planification de l’ensemble des activités prévues par ces différents animateurs,et enfin, la mise en branled’une aptitude adossée à une singulière volonté de mise en œuvre.

Dans le contexte actuel de l’évolution socio-politique de notre pays, nous avons comme une intime lumièreque ce« projet »du club YewwiAsakan Wi (YAW) a été conçu comme une plateforme d’investissement, dans l’espoir certain de capter d’innombrables ressources en échange d’un retour sur investissement sécurisé à travers le prisme des champs pétrolifères et des gisements gaziers récemment découverts au large des côtes sénégalaises. Vraisemblablement, ce« projet » de l’opposition intègre à la clé, des gains financiers colossaux directs,dans le cadre d’un partage futur entre les différents « investisseurs » privilégiés soit par leurs milliards d’avant-projet soit par leur proximité avec une éventuelle caste dirigeante.Du moins, c’est l’impression que nous en avons. Est-ce donc ce« projet » qui fait courir tant de personnalités jusqu’ici incapables de percer le mur blindé du cercle du Saint des saints du pouvoir actuel ?Qui sont ces investisseurs du « projet » de YAW ? De quelles nationalités sont-ils, en général ? En plus, ce « projet » répond-il à des enjeux sociétaux autres que ceux déjà fixés par le Plan Sénégal Émergent ? Si nous apportons au moins une réponse à chacune de ces interrogations, nous comprendrons définitivement le sens de la hiérarchisation dela contestationviolente qui traverse le Sénégal ces dernières années.

Dès lors, il y a une grande différence de nature entre ce que certains voient comme la naissance d’une révolution et les violents mouvements de contestation connus ces derniers temps dans l’espace public.Une révolution, d’où qu’elle puisse provenir, a pour objectif fondamental une totale remise en cause des fondements des institutions républicaines, y compris les racines même de la légitimité des personnes dont la charge est de conduire les destinées de leurs concitoyens. Il est alors établi que ce n’est pas parce qu’une partie des populations citadines commence à prendre goût à la protestation violente(même dans la rue), en décriant les choix politiques d’un gouvernementque nous pouvons parler de révolution. D’ailleurs, les stratégies politiques de la nouvelle opposition sénégalaise ne peuvent mener qu’à la « bordélisation » et au gangstérisme. Et c’est cela, le vrai recul démocratique. Sinon, commentune simple virée au lupanar pourrait-elle mener si facilement à plusieurs morts d’hommes et à un procès du siècle ? Depuis quand nos compatriotes acceptent-ils que les besoins personnels de bien-être d’un citoyen, en mode extra, fut-il un dignitaire politique, influent impunément sur les choix majoritaires ? Par quelle alchimie, des écarts de mœurs ont pu se dilater si facilement pour se transforment en contestation politique et installer une sorte de crise publique ?

En tout état de cause, l’idée d’un « tout insurrectionnel » prôné par la nouvelle génération d’homme politique sénégalais, et qui semble être la stratégieprincipale du « projet » (pour accéder au trône) n’a jusqu’ici fait que la preuve de sa « criminogénicité » compte tenu d’un triste record d’une quinzaine de perte en vies humaines, pour presque rien. La stratégie du « tout conflictuel » que d’autres ont banalement enveloppé de la belliqueuse formule du « gatsa-gatsa » ne fera qu’installer notre pays dans les sentiers sinueux et incertains de la perdition.C’est en acceptant de faire le libre choix de cette voie que les partisans d’une certaine opposition sénégalaise ont commencé à se mitrailler les pieds et à succomber à l’immoralité. Il est clairement établi qu’il était aussi insensé de vouloir conserver le pouvoir en général en dormant sur des cadavres, que de vouloir le conquérir en comptant les morts, quelle que soit la raison. Pour l’un comme pour l’autre, ce n’est pas tolérable.

Malheureusement, le management du « projet » devra nécessairement surmonter l’écueil d’une interprétation du texte constitutionnel sur le nombre de mandat à la tête du pays.

Ainsi, que les non-juristes s’abstiennent de discuter de droit. J.P. Sartre n’avait-il pas raison de dire qu’ « à chacun sa place et les bœufs seront bien gardés » ? Nous nous garderons donc d’invoquer des dispositions constitutionnelles. Parlons juste de morale. Nous partageons depuis longtemps le combat du Président de la République pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035, et continuons avec la même détermination à l’accompagner, mais avec toujours autant de lucidité. Des ténors de notre camp ayant embouché la même trompette que le Président ont fini de déclarer urbi orbi que « MackySall ne sera jamais fondé à demander un troisième mandat au peuple Sénégalais». Jusqu’en 2019, cela n’a jamais été un débat. Donc, si à quelques encablures des échéances électorales, ce point a tellement enflé pour devenir le principal blocage à l’expression démocratique et le plus grand trouble à la sérénité nationale, cela est fondamentalement dû à sa charge morale. La culture sénégalaise s’accommode très difficilement du non respect de la parole donnée. Il vaut mieux se taire si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous voulons dire. Et pour parler comme Bertand Perier, «l’espace sonore ne doit pas être rempli en permanence» (in La parole est un sport de combat ).

Quid de l’opposition ? Nous avons tous suivi les explications détaillées de l’actuel maire de Dakar, éminent membre du club YewwiAskan Wi, à propos du droit du Président MackySall de briguer un autre mandat après 2019. Et l’aisance et la conviction avec lesquellesil en faisait la démonstration en disaient long sur la véracité de son affirmation. Ailleurs, l’actuelmaire de Ziguinchor avait aussi abondé dans le même sens, à travers l’une de ses innombrables sorties médiatiques dans les réseaux sociaux. En effet, cette autre éminente figure de l’opposition avait aussi reconnu les fondements juridiques d’une troisième candidature du Président Macky Sall. D’un bord comme de l’autre, il y a eu déniement, refus d’assumer une position antérieurement prise.

Dès lors, nous vivons ce que nous pouvons appeler une crise de la décision publique, et cela est éminemment moral. Toutefois, cette crise morale est beaucoup moins grave que le risque d’effondrement dont elle est enceinte. Tous les signaux indiquent ces risques d’affaissement de notre société et au delà, de notre nation.Le jeu en vaut-t-il la chandelle ?Le plus sensé des observateurs impartiaux et non partisans ne sortira de cet arbitrage qu’en mettant dos à dos et à égalité le pouvoir et l’opposition, ce qui renvoie systématiquement au verdict des urnes. Cela est d’autant plus normal et légitime que ce n’est pas la rue, mais le peuple qui décide de qui doit le diriger, à travers des élections libres et démocratiques. C’est donc une prise de parti moral qui devra trancher ce débat. En démocratie, la règle veut que la minorité accepte de suivre la majorité dans ces choix et les trois dernières élections ont prouvé à suffisance que le Président MackySall est majoritaire dans notre pays. Il est donc le détenteur de la légitimité et à ce titre doit être respecté, même si les aléas conjoncturels ne le rendent pas totalement sympathique aux yeux de l’opposition.

En définitive, nous devons réapprendre à nous connecter à nos institutions à la tête desquelles se trouve le Président de la République. Si nous avons des droits, nous devons aussi accepter l’existence de nos devoirs, et c’est cela le grand chantier indexé par lesinitiateurs de la rencontre à Thiès, co-présidée par l’ancien Premier Ministre Mahammad DIONNE et le ministre d’État Augustin Tine, sur la« Citoyenne pour la défense de la République » (cf. Ministre d’État Abdou Fall et Ibrahima MacodouFall).

Un projet, quel qu’il soit et quelle que soit sa valeur, ne peut prospérer en dehors de la sphère des droits et des devoirs, et celui de YewwiAskan Wi ne sera pas l’exception. On ne peut pas d’un côté se proclamer démocrate et d’un autre, demander à de pauvres innocentsd’affronter des forces de défense et de sécurité en plein exercice de leur fonction de maintien de l’ordre. Cela ne servira à rien de chercher tout le temps à affaiblir l’État, car celui qui arrive au pouvoir en sapant les fondements de ce dernier, le perdra aussitôt par les mêmes faits puisqu’il aura fini de semer les graines d’un État instable, faible et malingre.

Lamine Aysa FALL

Président du Mouvement ARCHE/ Yoon Wi

[email protected]

