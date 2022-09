L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé des risque d’orage d’averses intermittentes au cours de la matinée sur les régions côtières. Aujourd’hui des risques élevés de fortes pluies sont annoncées, notamment en Casamance, au Centre (Fatick, Kaolack et Kafrine ), Diourbel, Thies, Dakar Louga, Saint Louis ainsi que sur Dakar, Thiès et Mbour. Des risques de faibles pluies sur les régions Est du pays. Le Ministère de l’intérieur appelle à la prudence sur les routes du Grand Magal de Touba.

Igfm