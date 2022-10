Il avait été surnommé l’homme le plus sale du monde pour sa propension à éviter les bains de douche. Amou Haji, cet Iranien qui ne s’est pas lavé depuis plusieurs années est mort à l’âge de 94 ans.

Un Iranien surnommé l’homme « le plus sale du monde » pour ne pas avoir pris de douche pendant des décennies est décédé à l’âge de 94 ans, selon l’agence de presse Irna. Dénommé Amou Haji, on sait de lui qu’il ne s’est pas lavé pendant plus d’un demi-siècle. Il est mort dimanche dans le village de Dejgah, dans la province de Fars (sud).

L’histoire de cet homme est complètement surréaliste en ce 21e siècle. Selon un responsable local cité par l’agence Irna, il évitait de prendre un bain par crainte de « tomber malade ». Sa singularité a même suscité des vocations cinématographiques. Un court documentaire intitulé « L’étrange vie d’Amou Haji », qui était célibataire, a été réalisé sur sa vie en 2013, d’après les médias locaux.

Décédé à près de 100 ans, on ne sait pas encore de quoi exactement est mort Amou Hadji. Mais celui qui ne voulait pas se laver pour ne pas tomber malade, a-t-il succombé au fait de s’être récemment nettoyé. « Pour la première fois il y a quelques mois, des villageois l’avaient emmené aux toilettes pour se laver », a souligné Irna, dans la recherche des causes de la mort de l’homme.

