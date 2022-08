C’est la guerre des positionnements. Et la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a pris les devants. Avant même la proclamation des résultats officiels issus des élections législatives de ce 31 juillet, Aminata Touré a déclaré, en conférence de presse, au siège de l’Alliance pour la République (APR) qu’ils ont gagné 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal. « Nous sommes incontestablement une majorité à l’Assemblée nationale », a-t-elle laissé entendre.



De ce fait, l’ancien Premier ministre a énuméré : « Nous avons gagné à Diourbel, Fatick, Foundiougne, Gossas, Birkiliane, Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar, Guinguinéo, Kaolack, Nioro, Kédougou, Salémata, MédinaYoro Foulah, Kolda, Vélingara, Louga, Linguère, Kanel, Dangan, Matam, Ranérou, Dagana, Podor, Bounkiling, Goumdomp, Bakel, Goudiry, Koumpemtoum, Tamabacounda et Mbour. Nous avons gagné l’Afrique du Nord et l’Afrique Centrale » note Seneweb