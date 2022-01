Ameth Mbaye : “Yankhoba Diattara mo Yakh deukbi”

Ameth Mbaye de la coalition And Siggil Thies décroche des flèches incendiaires contre le candidat de la coalition BBY Yankhoba Diattara. Selon lui, Diattara a été disqualifie par son propre mentor Idrissa Seck et ce sont ceux qui disaient que ‘mo yakh deukbi’ qui le défendent. Revenant sur le départ de Dethie Diouf et Oumy Sylla,, Ameth Mbaye apporte certaines précisions. Pour lui, Abdoulaye Dieye est le candidat idéal, le candidat de l’alternance dans la capitale du rail.

Hameth Mbaye : “Yankhoba Diattara mo Yakh deukbi”