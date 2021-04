Ames sensibles s’abstenir: 5 Morts dans un Accident survenu Entre Notto Gouye Diama et Saw

5 Morts dans un Accident survenu Entre Notto Gouye Diama et Saw ce vendredi vers 18 entre un camion et une DACIA

Cinq (5) morts et quatre (4) blessés, c’est le bilan du terrible accident qui a eu lieu ce vendredi 23 avril, à Sao, dans la commune de Notto Gouye Diama. Un camion a heurté un véhicule particulier de marque Dacia.