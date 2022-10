Dans une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale, le président de la commission Énergie et Ressources minérales Abass FALL, député membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a saisi l’assemblée pour une affaire qui remonte à décembre 2021. M. FALL explique dans le document qu’il s’agit d’un « contrat secret de plus de 45 milliards signé par les ministres de l’Environnement et des Finances d’alors”.

Le contrat concernerait un homme d’affaires nigérian “douteux” répondant au nom d’Abuubakar HIMA et les ministres de l’Environnement Abdou Karim SALL et des Finances Abdoulaye Daouda DIALLO de l’époque. Le président de la commission Énergie et Ressources minérales demande au président de l’Assemblée nationale à ce qu’une “enquête parlementaire” soit ouverte pour que les “Sénégalais soient édifiés sur cette affaire”.

