Alioune Mbaye annonce le retour de Niankou

*

Alioune MBAYE artiste –comédien, natif de Pikine fait partie de la sélection théâtrale, ayant révélé le comédien NIANKOU au grand public. Ce personnage atypique des séries télévisées, qui incarnait le rôle « fou »- à la petite culotte, donneur de leçons…

Alioune MBAYE est avant tout un couturier, alliant son métier à sa passion qu’est, le théâtre. Artiste –comédien de talent, il tire sa philosophie de son guide religieux, Cheikh Modou Kara Mbacké NORENI.

L’homme fit ses premières armes à l’ARCOS de Dakar, sous la férule de Pape FAYE, célèbre artiste –poète, avec une pléiade talents : Alioune Badara, Aïta, Babacar Diop, Serigne Modou Niang, Billy Khadim Daro etc. Grâce à son génie créateur, il été révélé au grand public en 20212, dans son inimitable rôle, des séries télévisées de « Ndogou li », « Dina ma nekh ». Il a été époustouflant dans « Serigne bi », grâce au génie de son réalisateur qui a réveillé, le talent « qui dormait en lui. »Dans son entretien avec Thiesinfo, il livre l’abécédaire de la réussite de l’artiste s’il veut faire carrière: être polyvalent, faire des recherches et, ne pas se complaire dans le succès des anciennes productions, en faisant preuve d’innovations et de créativité, tout en restant humble et courtois (…)



« Un jour, Niankou est venu, demander pardon… »