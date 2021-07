Alioune Badara Samb, l’Ex Préfet de Thiès nommé gouverneur de Saint Louis

Le nouveau gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb a été installé officiellement dans ses fonctions, ce samedi à Saint-Louis. Au cours d’une sobre cérémonie qui s’est déroulée dans la salle de réunion de la gouvernance de Saint-Louis, en présence du ministre de l’Intérieur Antoine Felix Abdoulaye Diome, des autorités administratives, municipales, coutumières et religieuses.

Le nouveau gouverneur de la région de Saint-Louis Alioune Badara Samb, après avoir retracé son parcours dans l’administration a axé sa communication sur la gestion de la pandémie.

Le nouveau chef de l’exécutif régional a promis de tout mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie et au-delà la sécurité quotidienne de la population et de leurs biens. Précédemment préfet de Dakar, Alioune Badara Samb remplace dans la région Alioune Aidara Niang, note seneweb.

Articles similaires