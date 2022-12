ALIOU CISSE : «POUR L’INSTANT, JE SUIS LE SÉLÉCTIONNEUR DU SÉNÉGAL »

« C’est surprenant de prendre trois buts, parce que d’habitude, on ne prend pas beaucoup de buts. C’est inexplicable de prendre trois buts sur ce match. Ce premier but à cinq minutes de la mi-temps, le deuxième qui nous plombe et le troisième qui nous sort carrément du match. On ne s’attendait pas à prendre trois buts face aux Anglais. Nous avons travaillé des années pour en arriver là. Mais l’Angleterre est 5e au classement Fifa, et la différence s’est vue. Ils nous étaient supérieurs. L’Angleterre a une très bonne équipe, forte dans les duels et l’impact physique. On a été très loin de ce que nous sommes capables de faire. Deux ou trois garçons pouvaient nous aider à davantage exister mais il y avait une grande différence entre les deux équipes. On est en Coupe du monde. Ce sont les meilleures équipes. Le Sénégal est 18e au classement Fifa. En face, l’Angleterre appartient au big five mondial. C’est un processus de progression. On travaille pour hisser notre niveau. On doit continuer pour rivaliser face à ces formations d’une telle envergure. Mon avenir, je ne veux pas en parler maintenant. Pour l’instant, je suis sélectionneur du Sénégal. »

