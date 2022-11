Aliou Cissé : « Je suis issu d’un pays qui n’aime pas la défaite »

En conférence de presse, ce lundi, à Doha, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a fait savoir qu’il est « issu d’un pays qui n’aime pas la défaite ». Le technicien sénégalais s’exprimait en perspective du match décisif contre l’Equateur, ce mardi, comptant pour la 3e et dernière journée de la Coupe du Monde, dans le groupe A.

« Nous devons montrer que nous sommes capables d’exister sur le plan international et continental. Sur ce match-là, il n’y a pas de calcul contrairement en 2018. C’est un match important, décisif, demain ce sera un match parmi tant d’aurres en termes de pression et d’adrénaline.



Le foot ce n’est pas la guerre, personne ne va mourir sur le terrain, à nous de bien préparer lucidement ce match, préparer cette victoire et marquer. Nous sommes capables de marquer à n’importe quelle minute. Nous devons d’abord jouer avant de penser à gagner.



Je suis issu d’un pays qui n’aime pas la défaite, on veut gagner, les joueurs aussi. Et ne pas passer ce serait difficile à digérer. Maintenant ça reste le football, il faut faire le tout pour gagner. Les trois points, seule la vcitoire est belle. L’équipe est expérimentée, j’ai des joueurs qui ont l’habitude de jouer ces genres de matchs.



La meilleure posture, c’est de jouer d’abord. Dans ce match décisif, l’enjeu l’emporte sur le jeu. La meilleure façon est de préparer la victoire, d’abord jouer et se donner les moyens pour gagner », a-t-il déclaré face aux journalistes.



A noter que le Sénégal vise la victoire pour se qualifier en 8es de finale contrairement à l’adversaire qui a juste besoin d’un point. Sénégal-Equateur est prévu, ce mardi, à 15h GMT (18h heure de Doha).

Igfm