ALIOU CISSÉ EN LICE POUR LE TITRE DE MEILLEUR COACH DU MONDE

Aliou Cissé, est nominé pour le prix du meilleur sélectionneur au monde (année 2021). L’entraîneur sénégalais est nominé aux côtés de Djamel Belmadi, Didier Deschamps, Hervé Renard, Roberto Mancini, Frank de Boer, Andriy Shevchenko, Gareth Southgate et d’autres. Ils sont au total 25 entraîneurs, dont 3 Africains (Djamel Belmadi, Hassam El Badry et Aliou Cissé) a être inclus dans cette short list publiée par la Fédération Internationale de l’Histoire du Football et les statistiques (IFFHS).

L’année dernière, le prix a été remporté par le Français Didier Deschamps. Aliou Cissé, capitaine de l’équipe nationale du Sénégal depuis mars 2015, a battu le record de longévité sur le banc des Lions, mais a également permis au Sénégal d’égaler, il y a quelques jours, le record de longévité (34 mois) à la première place du classement FIFA/Zone Afrique, jusqu’ici détenu par la Côte d’Ivoire. Ledit record devrait être battu dès le mois prochain, par le Sénégal. En 2011, Lamine Ndiaye avait été sacré meilleur entraîneur africain (club) de l’année.