Aliou Cissé a publié, ce vendredi, une liste de 26 joueurs pour les deux prochains matchs de l’équipe du Sénégal. Ilimane Ndiaye (Sheffield United, Angleterre) et Demba Seck (Torino, Italie) appelés pour la première fois, vont découvrir la tanière à l’occasion des rencontres Sénégal-Benin à Dakar (04 Juin) et Rwanda-Sénégal à Kigali (07 Juin), comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Diounkou effectue son retour. Quant à Bamba Dieng et Bouna Sarr, ils sont absents pour blessure. igfm