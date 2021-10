Algérie : Riyad Mahrez vise à doubler Djamel Menad !

En manque de temps de jeu conséquent avec Manchester City, Riyad Mahrez parvient toujours à se montrer décisif avec la sélection algérienne. Auteur d’un doublé face au Niger (6-1), vendredi dernier, le capitaine des Fennecs, s’est véritablement métamorphosé sous les commandes de Djamel Belmadi, comme d’ailleurs la plupart de ses coéquipiers en sélection. Mahrez a aussi 9 buts lors des 9 derniers matchs disputés.

L’arrivée du coach Djamel Belmadi à la tête de l’équipe nationale algérienne a complètement ouvert la voie à Riyad Mahrez. Libéré et avec beaucoup plus de responsabilité sous Belmadi, Mahrez a amélioré ses statistiques de manière terrible. Désigné leader technique de la sélection, il s’est bien approprié sa mission en se montrant souvent décisif et utile, surtout lorsque ses camarades sont en difficulté.

C’est ainsi qu’il est parvenu à marquer 16 buts en 27 rencontres sous les commandes de Belmadi pour, seulement 8 buts en 39 rencontres avec ses prédécesseurs. Avec 9 buts lors des 9 derniers matchs disputés, respectivement contre le Mexique (1 but), le Zimbabwe (1 but aller-retour), le Botswana (1 but), le Mali (1 but), Tunisie (1 but), Djibouti (1 but) et Niger (2 buts), Riyad Mahrez s’est montré à la hauteur des attentes du sélectionneur Djamel Belmadi.

Avec désormais 24 buts en 67 sélections avec l’Algérie, Riyad Mahrez, n’est plus qu’à une longueur de Djamel Menad (25 buts) et quatre de Rabah Madjer, dans top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire. Avec 33 passes décisives, il devient ainsi le meilleur passeur de l’histoire des Fennecs.