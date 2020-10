Alerte! Voyage Longue distance, la Conduite en état d’ivresse à l’origine du carnage au Sénégal.

Il est temps de s’interroger sur les causes des nombreux accidents qui ont couté la vie à des milliers de Sénégalais. Si certains évoquent la recherche de gain, d’autres accusent la fatigue, une petite enquête menée sur le terrain confirme que la conduite en état d’ivresse en est la principale cause.

Les voyageurs en route vers Kolda, Kidira, Fouta, Tamba ne nous démentiront pas…En effet ils ont souvent l’habitude de raconter leur aventure avec l’histoire d’un chauffeur, qui ivre comme un polonais, se transforme en un as du volant. Concernant ce chauffeur célèbre conducteur du “horaire du Fouta”, on raconte même que c’est dans un état d’ébriété extrême qu’il prend toujours le volant. Titubant jusqu’à son véhicule, ce sont les apprentis du bus qui le font monter avant de poser ses mains sur le volant. A cet instant précis du départ d’un long voyage périlleux à l’autre bout du pays, notez la complicité des clients inconscients qui applaudissent et scandent des hourras de victoire…Démarrant en trombe, ce chauffeur devenu célèbre par ses excès de vitesse et dépassements spectaculaires a fini par être considéré comme un héros dans la contrée.

Me Promenant à la morgue de l’hôpital Sakhir Ndieguène au lendemain de cet accident mortel de Alloup Kagne qui a fait 16 morts, je me suis rendu compte de la gravité de l’accident.

Un confrère qui était sur les lieus de l’accident me disait tôt le matin qu’il n’avait jamais vu un tel carnage. Des têtes et des membres qui trainaient séparés des corps et des voyageurs pendant sur des fenêtres comme dans un film d’horreur… Un membre de l’équipe médicale a confirmé l’information. A la morgue de l’hôpital Sakhir Ndiéguène, on avait du mal à rassembler les corps: Des têtes ont été déposées sur les poitrines assemblées à des membres sectionnés… Une véritable horreur qui a d’ailleurs rendu difficile la séance d’identification des corps par les parents qui accourraient de partout. C’est à ce moment qu’un témoin s’est approché de moi pour me souffler une info insoutenable et qui a trait cela…Allez savoir!

Ne faudrait-il pas imposer un test l’alcoolémie à tous les chauffeurs conducteurs de bus sur les longues distances ? Cette pratique réduirait drastiquement le nombre d’accident sur nos routes et sauverait beaucoup de vie humaine.