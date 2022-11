Alerte Danger: “Zahidi vita plus” quand augmenter ses fesses et hanches vaut le prix de la mort!

De plus en plus, les femmes sénégalaises sont sujettes à des tendances peu recommandées par la médecine. Pour être au top et au centre de tous les regards, les filles sont prêtes à toutes sortes de « folies » et elles n’hésitent pas à y mettre les moyens pour avoir le résultat escompté.

Sur un réseau social comme TikTok par exemple les astuces pilulent pour augmenter fesses, seins et hanches symbole de féminité.

À chacune sa « potion magique » pour s’attirer plus de clientes. C’est aussi le cas pour les produits de dépigmentation, les vendeuses usent de toutes sortes d’astuces pour écouler ces laits de corps et savons dits « wekh taal » et qui d’ailleurs se vendent comme de petits pains.

Les blouses blanches ont pourtant longtemps alerté sur les dangers et les effets secondaires liés à l’utilisation de ces produits et surtout à long terme mais rien, le phénomène gagne de plus en plus du terrrain.

Derniérement c’est le produit « Zahidi vita plus » qui fait beaucoup parler de lui mais pas en bien. En effet, faites juste un tour sur TikTok et regarder les vidéos d’alerte des médecins et pharmaciens sur ce produit qui fait d’énormes ravages. Vendu au prix de 2500( peut varier aussi), le produit se présente comme étant « des pilules d’amélioration de la hanche et des fesses sous forme de gélules ».

Seulement avec les contre façons et les fabricants clandestins de nombreuses femmes se sont retrouvées hospitalisés à cause des effets secondaires néfastes celà peut aller jusqu’à la dialyse et parfois même la mort selon certains témoignages.

Si les vendeurs de ces produits y trouvent leur compte, les femmes quant à elles sont entrain de creuser leur propre tombe en voulant coûte que coûte ressembler à un modéle que la société leur a imposé au prix de leur vies.