Icône 2019 à Thiès: AL OUSSEYNOU DIOUF Le sportif dispose aussi d’une riche trajectoire politique

Al Ousseynou Diouf est un responsable de la première heure de l’Alliance pour la République. Thiessois bon teint, il a fait son cycle élémentaire et moyen secondaire dans la capitale du rail. Pour ses études universitaires, il a appris le commerce international et obtient un Master I en finances publiques. Recruté en 2002 comme agent des impôts et domaines, Al Ousseynou Diouf a servi à la Direction générale, au service régional de Thiès. Présentement, il travaille au Centre des moyennes entreprises à Dakar. Marié et père de trois enfants, ce spécialiste en passation de marché administratif est aussi un militant du sport. Al Ousseynou Diouf est le président de la section basket de l’Union sportive du Rail et en même temps celui de l’association sportive et culturelle «Bountou Dépôt» dans le championnat populaire. Bien connu du landerneau politique dans l’enclos thiessois, il dispose d’une riche trajectoire politique. « Je suis venu à l’Alliance pour la République bien avant les élections présidentielles de 2012. C’est vous dire que j’ai participé jusqu’ici à tous les combats du parti. Cet élan républicaine nous a permis de gagner le centre de vote des Hlm route de Dakar et celui de la Croix rouge au quartier 10 ème Riaom. Encouragé par ces résultats positifs, les militants m’ont demandé de consolider les acquis en confortant mon leadership. Ce que je suis entrain de faire ».

