Akuapem Poloo: l’actrice arrêtée pour avoir posé nue devant son fils

Akuapem Poloo n’est plus libre de ses mouvements. Après sa controversée séance photo nue avec son fils à l’occasion de son 7e anniversaire, l’actrice a été mise aux arrêts.

En effet, la jeune maman a décidé de se mettre complètement nue dans une séance photo avec son fils pour célébrer son 7e anniversaire. Selon elle, c’est une manière d’éduquer son fils en lui montrant sans tabou, qu’elle lui a donné naissance nue.

Mais cet acte bien qu’il soit apprécié par certains, a suscité beaucoup d’indignations jusqu’au point où une pétition pour enquêter sur Akuapem Polooa été écrite à la police ghanéenne par Child Rights International, qui a considéré son action comme une violation de la loi sur les droits de l’enfant.

La pétition, signée par Bright Appiah, le directeur exécutif de l’organisation et adressée à l’inspecteur général de la police du Ghana, demandait une enquête approfondie sur Akuapem Poloo pour ce qu’elle a qualifié de «violation du principe du bien-être de la loi sur les enfants et abus de le droit de l’enfant à la vie privée et à la dignité».

Désormais c’est chose faite. bien que l’actrice ait déjà présenté des excuses publiques à la suite des réactions violentes qu’elle a reçues après que la photo ait devenue virale, ses problèmes ne faisaient que commencer. Elle a été arrêtée par la police.

L’actrice ghanéenne a été saisie par des agents du Département des enquêtes criminelles (CID) et transférée au siège de l’unité de soutien pour les victimes de violence conjugale à Accra.