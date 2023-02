AIT: Cérémonie de clôture de la remise de diplômes avec la participation de Kajoor Jankeen

La cérémonie de clôture de la remise de diplômes pour les promotions sortantes de 2020, 2021 et 2022 a été un événement mémorable qui a été rendu possible grâce à la participation de Kajoor Jankeen, un partenaire engagé dans la formation professionnelle des jeunes.

Au cours de cette cérémonie, les étudiants qui ont suivi une formation dans différentes filières telles que la couture, la restauration, l’électricité, la mécanique automobile, la délégation médicale, la menuiserie bois, le soudage métallique et bien d’autres ont reçu leur diplôme en présence de leurs familles, de leurs amis, de leurs enseignants et de représentants des entreprises partenaires.

Cet événement a été l’occasion pour les étudiants de célébrer leur réussite après des années d’efforts et de sacrifices pour atteindre leur objectif professionnel. Les partenaires ont également exprimé leur fierté et leur satisfaction de voir les résultats de la formation professionnelle qu’ils ont soutenue. Ils ont souligné l’importance de la formation professionnelle pour le développement économique et social de la région et du pays en général.

Kajoor Jankeen, en tant que partenaire clé de l’école, a exprimé sa satisfaction de voir les résultats positifs de la formation professionnelle qu’ils ont soutenue. Ils ont souligné l’importance de continuer à travailler ensemble pour offrir des formations de qualité aux jeunes de la région. Les représentants de Kajoor Jankeen ont encouragé les jeunes diplômés à poursuivre leurs rêves et à saisir les opportunités offertes par le marché du travail.

Partager : Tweet



WhatsApp