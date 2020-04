Aide alimentaire / Touba Toul : les jeunes contestent le comité de ciblage

Share on Twitter

Dans la commune de Touba Toul, les jeunes du Conseil communal s’insurgent contre le maire Daouda Tine, qu’ils accusent de vouloir les exclure de la liste, au profit de ses partisans. En tout cas, c’est l’avis de Youssou Diouf, secrétaire général du Conseil, l’un de ses plus farouches pourfendeurs qui déclare : » Nous ne sommes pas d’accord sur la composition du dit comité, parce que contraire aux directives de la circulaire de Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ».

Le maire dénonce l’existence d’une liste concurrentielle…

Pour lui, le dit document avait expressément énoncé la présence d’un représentant des jeunes dans l’instance à constituer. Dès lors, lui et ses camardes craignent des coups fourrés du maire dans sa démarche qu’ils jugent solitaire et ambiguë. «En tant que représentant des jeunes, nous ne pouvons pas attendre d’être exclus, pour réagir, car ce sera trop tard.

Youssou Diouf dit avoir recensé 1134 ménagères devant bénéficier d’aide dans toute la commune sans exclusive. »En tout état de cause, le responsable des jeunes est catégorique dans sa démarche et déclare : « avoir alerté le sous-préfet de Thienaba qui n’a pas répondu à sa complainte, informé tous les responsables politiques de la localité, toutes sensibilités confondues ».

Pour sa part, Daouda Tine, maire de la commune de Touba Toul balaie d’un revers de la main, toutes les accusations et intentions portées contre lui, jetant l’opprobre ceux-là même qu’il dit vouloir ternir son image et accuse 3 responsables de l’opposition d’opposer une liste concurrentielle à celle de la mairie…Selon lui, « il est conforme aux instructions de la circulaire qui n’a pas cité de représentant des jeunes, tout comme celui d’un imam comme d’une femme dans la composition de cette fameuse liste de 14 membres où tout le monde ne pouvait pas figurer , dans le strict respect des directives du chef de l’Etat et des dispositions du Registre Unique…».