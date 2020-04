AIDE ALIMENTAIRE : Thiès dit «NON» à la «Politisation» de l’affaire

Share on Twitter

A Thiès, certains ménages qui se disent « vulnérables » ont averti l’Etat quant à la répartition de l’aide qui leur est destinée. Leur opinion se fonde sur le fait que l’état d’urgence et le couvre-feu instaurés sur le territoire national en plus de la fermeture des frontières, ont amenuisé leurs sources de revenus. Ainsi, d’appeler à la bonne répartition de l’aide alimentaire dans le cadre de son plan de riposte «Force Covid-19». D’inviter les pouvoirs publics à ne pas politiser l’affaire, ce dans un souci de venir en aide des ménages jugés vulnérables avec la crise du Covid-19.

Des familles Thiessoises qui saluent de telles mesures d’accompagnements, mais disent rester attentifs sur la répartition des vivres et souhaitent que cela se fasse dans l’équité par les préposés à cette mission. Autrement dit, « sans discrimination ».

Et de rappeler que « L’Etat est dans son rôle de venir en aide les populations dont certaines ont perdu leurs source de revenus avec le couvre-feu et autres mesures prises pour barrer la route au coronavirus. Dans ce cadre, l’aide doit revenir à ceux qui en ont le plus besoin ».

Mais, de prévenir, « il ne faudrait pas que la destination de l’aide soit détournée ou que les politiciens s’en servent pour leur clientèle politique.