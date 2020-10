Thies Aide Alimentaire COVID 19. La Fondation des Albinos reçoit sa dotation

Une cérémonie de remise de dons a été présidée par Mr Bawo et Mme Faye des émissaires de Mansour Faye ministère du Développement Communautaire et de l’équité sociale.

Mouhamadou Bamba Diop, président de la Fondation des albinos du Sénégal et co-fondateur de celle des personnes vivant avec un handicap et sa co-fondatrice et présidente de « Mila for Africa »,ont reçu la donation composée de céréales, d’huile et de pâtes alimentaire .L’aide alimentaire a été distribuée équitablement .Les récipiendaires ont apprécié l’aide à sa juste valeur et remercié l’Etat, pour son geste. Selon Mouhamadou Diop, cette donation vient à point nommé pour « les albinos qui n’avaient pas reçu, jusqu’ici, de laide, durant la covid-19 et une infime partie des albinos bénéficient de la carte d’égalité de chance. »

Réussir le pari de l’inclusion sociale…Aujourd’hui, ils veulent réussir le pari de l’inclusion sociale « en intégrant les instances de décision et prendre leur destin en mains.3 Quant à la co-fondatrice Mila a effectué un long séjour dans les œuvres sociales et n’est venue au Sénégal au cours de la pandémie. Elle a « marqué son engagement total, pour la cause des albinos et autres personnes, vivant avec un handicap. »

Cependant, les albinos sont confrontés à de multiples dangers, surtout dans les pays en période électorale où « ils sont traqués, enlevés ou tués, pour des pratiques mystiques. ».Néanmoins, au Sénégal les albinos atteint de cancer de la peau, sont suivis et pris en charge et guéris, dans des cliniques spécialisées, renseigne le président Mouhamadou Diop…