Ahmet Khalifa Niasse: il y’a plus d’homosexuels chez les journalistes et les banquiers…

Ahmet Khalifa Niasse fait des révélations explosives. D’après le marabout politicien, dont les propos sont repris par le quotidien L’AS dans sa parution du jour, il y a plus d’homosexuels chez les journalistes et les banquiers.

«Ce que nous savons de l’homosexualité au Sénégal, c’est qu’il y avait un conseiller de presse du Président Senghor qui avait influencé de jeunes journalistes. Et ces derniers auraient continué la pratique jusqu’à ce jour. C’est ce qui fait qu’il y a plus d’homosexuels dans le secteur du journalisme et le secteur bancaire», a-t-il révélé.

Une révélation qui ne sera pas du goût des hommes médiatiques qui risquent tout bonnement de ne plus l’inviter sur leurs plateaux.