Agression mortelle aux Usa: Le jeune Oumar Mbodji tué à Atlanta

Oumar Mbodji, c’est le nom du sénégalais qui a été tué à Atlanta. Âgé de moins de 30 ans, Oumar a fait ses études aux États-Unis. Sa mère et sa sœur vivent également aux États-Unis depuis plusieurs années. D’après seneweb, sa mére est originaire des Parcelles-Assainies et le père d’Oumar Mbodji serait le frère cadet d’un ancien grand reporter de la Rts. Hier, mercredi 12 janvier 2022, le jeune Oumar Mbodji a été tué dans le pays de l’Oncle Sam. Selon certaines sources, ses agresseurs voulaient sa montre. C’est pourquoi il a été abattu dans sa voiture à Atlanta. Il est décédé des suites de cette agression Ses proches demandent justice pour le jeune Oumar Mbodji, que ses parents et amis appellent communément ” bébé Oumar”. Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire.

