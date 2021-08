Agression à Touba Thiaroye : Selbé Ndome victime de Vol

La célèbre voyante, Selbé Ndome, a été attaquée par un gang de malfaiteurs à hauteur de la mosquée de Touba Thiaroye. Cette dernière, indique Les Echos, revenait d’une course en centre-ville. Embarquée à bord d’un taxi, elle s’activait sur son cellulaire sans se soucier de quoi que ce soit. La lumière du téléphone a attiré l’attention d’un groupe de voyous. Le journal renseigne que les jeunes se sont levés de leur niche pour se précipiter aux alentours du taxi.

L’un d’entre eux a surgi soudain de l’obscurité, pour se jeter sur la voyante et lui arracher son téléphone IPhone 7+ avant de se fondre dans la nature. Le reste du gang a aussitôt débarrassé le plancher en se lançant dans une course effrénée. À la suite, Selbé Ndome s’est directement rendu au commissariat.

Les limiers ont mis en place une stratégie avant de mettre la main sur un jeune nommé Ibrahima, né en 2005. Ce dernier qui a décidé de coopérer avec les policiers, a dénoncé son acolyte. Les flics ont appréhendé vers 6 heures, jeudi, l’élève en classe de 3e. Il a reconnu sans ambages les faits et indique avoir bradé le cellulaire à 25.000 F CFA à un voisin de quartier et vendeur de téléphones portables. Tous les trois mis en cause devraient être déférés incessamment pour association de malfaiteurs, vol à l’arraché commis la nuit, complicité de vol et recel.