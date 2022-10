Selon le Rapport mondial de suivi de l’Education et l’Institut de statistique de l’UNESCO, plus de 244 millions d’enfants et de jeunes âgés de 6 à 18 ans se trouvaient toujours en dehors de l’école en 2021. Et l’Afrique Sub-saharienne fait partie des zones les plus touchées avec 98 millions jeunes exclus de l’éducation. Un problème dû en grande partie par le manque criard d’enseignant selon le vice-président du Réseau Africain de campagne pour l’Education pour tous (Ancefa), Paul Gnelou.

Il l’a fait savoir lors du 11e forum de l’Ancefa dont le thème est : ‘’Le rôle et la place de la Jeunesse Africaine dans l’éducation inclusive, émancipatrice et transformatrice basée sur les droits à l’ère numérique.’’

‘’En Afrique sub-saharienne, 98 millions d’enfants et de jeunes sont exclus de l’éducation. En effet, un enfant sur cinq en âge de fréquenter l’école primaire n’est pas scolarisé. L’Afrique subsaharienne est également la région qui connaît la plus forte pénurie d’enseignants, estimée à 4,1 millions, soit un million d’enseignants au primaire et 3,1 millions au secondaire’’, informe Paul Gnelou.

Selon ce dernier, la crise d’apprentissage en Afrique Subsaharienne reste profonde malgré la massification de l’éducation; seuls deux enfants sur trois terminent l’école primaire. Parmi ceux qui y parviennent, seuls trois sur dix atteignent le niveau minimum de compétence en lecture, ce qui signifie que, au total, à peine un enfant sur cinq y parvient.

‘’Face à ce tableau peu reluisant, le Sommet sur la Transformation de l’Éducation et les appels à l’action sur les différentes pistes thématiques, notamment pour plus d’équité et d’égalité et pour le financement de l’éducation sont autant de motifs de nous interroger sur la place que la jeunesse africaine va prendre et le rôle qu’elle doit jouer pour une transformation de l’éducation pour construire l’Afrique’’, conclut le vice-président de l’Ancefa.

