La richesse du sous-sol africain en diamants n’est plus à démontrer. Plusieurs des plus grandes découvertes de pierres précieuses de l’histoire ont été faites sur le continent et la donne n’est pas près de changer.

La multinationale Sotheby’s a annoncé mercredi 16 février qu’elle proposera aux enchères en avril prochain à Hong Kong le « The De Beers Cullinan Blue », présenté comme le plus gros diamant bleu vif taillé de l’histoire. Le joyau de 15,10 carats a été obtenu de la taille d’une pierre brute « exceptionnelle » découverte en avril 2021 par Petra Diamonds dans sa mine sud-africaine de Cullinan et cédée au groupe De Beers et son partenaire Diacore pour 40 millions $