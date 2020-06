AFRIKA FELIZ SENEGAL dote le CEM DIAMAGUENE DE THIES de 3 salles de classe et des toilettes. L’inauguration a eu lieu ce Vendredi 05 Juin 2020 dans les normes imposées par la pandémie COVID-19. L’inspecteur de L’IEF Thies M Arfang Seck a réhaussé la cérémonie de sa présence.

D’un montant de 99 000 euros ( 64 350 000 000 francs CFA ), ce projet a permis la construction de 3 nouvelles salles de classe et des toilettes pour élèves entièrement réhabilitées. Le projet a permis aussi de doter le CEM Diamaguène d’un réservoir de 500 litres d’eau en plus de 300 pupitres offerts aux apprenants pour le respect de la distanciation sociale en cette période de Covid- 19 en cas de reprise des cours.

Le CEM a également bénéficié, à travers cette importante coopération d’un important don de livres pour la bibliothèque et du matériel sportif pour une valeur 4 millions de FCFA et 4 nouveaux ordinateurs complets pour renforcer la salle informatique déjà équipée en 2017/18 avec 20 ordinateurs.