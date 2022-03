Et ce sont deux femmes leaders qui sont a l’honneur en ce mois de Mars, comme pour dire que c’est le mois des femmes par excellence!

A l’occasion des African women’s Awards 2022, en Guinée. Deux prix ont été raflés par le Sénégal grâce à deux braves jeunes femmes il s’agit de Sophie Gueye qui remporte le prix « Leadership féminin » et de Dior Gueye qui remporte le prix « Entrepreneuriat » !

« C’est en cette jeunesse qui travaille et qui réussit que je veux croire. » s’est notamment exprimé le docteur Massamba Gueye, directeur de la Maison de l’Oralité et du Patrimoine Kër Leyti.

Bravo chères Dames!