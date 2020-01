AFRICA FELIZ offre du matériel d’une valeur de 3700 000F au CEM Diamaguene B de Thies

Un don qui répond à l’expression des besoins

Dans le cadre du partenariat entre Africa Féliz et le CEM Diamaguene B de Thiès, Madame Badji vient d’ajouter une couche à une série d’actions toutes heureuses.

En effet, des salles de classe, une salle informatique et des ordinateurs ont déjà été offerts avant cet important don, constitué de matériels scolaires.Ce qui est remarquable ici, selon le représentant des professeurs, c’est que ce don « fait suite à une expression des besoins, soumise à toutes les disciplines, de l’arabe à l’éducation physique et sportive ».

Une satisfaction générale

Pour l’IEF Arfang Seck, qui a fait le déplacement malgré le deuil qui frappe sa circonscription (le décès de Monsieur Dramé Directeur de l’EE Kaba Sall), « il est important de magnifier les bons exemples, et celui-ci en est un. »

Ce qui reste, de son point de vue, c’est de considérer ce don d’une valeur de 3 700 000 frs comme un « intrant pour obtenir de meilleurs résultats. »

Un don qui renforce les efforts de l’état

Ils sont tous d’accord qu’il va « participer à l’amélioration des conditions de travail » et que « l’outil devra être préservé pour les générations futures.»

Des discours de L’IEF, de la Principale, des parents, des enseignants, des élèves et de madame Badji, on retiendra aussi que : « cet exemple doit être suivi par d’autres partenaires, pour renforcer les efforts de l’état et impacter positivement sur les résultats scolaires.»