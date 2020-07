affaires injures: La section de recherche de la gendarmerie s’en mêle

L’affaire des insultes de Moustapha Cissé Lô partagées largement dans le net, prend une autre tournure informe Sencafe. Actuellement, ça ne sent pas bon pour le député et tous ceux qui ont participé à la diffusion des audios qui ont provoqué le courroux des Sénégalais.

Suite à la plainte du directeur général du quotidien national « Le Soleil » Yakham Mbaye, Seneweb vient d’apprendre, de source sûre, que le procureur de la République a mis en branle la redoutable Brigade de recherches (BR) de la gendarmerie nationale.

Une saisine accompagnée, selon nos informations, d’instructions fermes qui laissent présager des arrestations en série dans les prochaines heures.

Nous avons également appris que Yakham Mbaye, conforté par sa famille indignée et atteinte par les insultes subies par leur mère, est totalement sourd à toutes les tentatives de médiation en cours pour l’amener à retirer sa plainte.

Dans l’entourage du directeur général du « Soleil » qui a comme organisé son inaccessibilité, on nous souffle que Yakham Mbaye en voudrait autant ou même moins à Moustapha Cissé Lô qu’à des « ennemis politiques qu’il a clairement identifiés » et qui seraient derrière la diffusion de ces fameux audio.

Pour rappel, dans des messages vocaux partagés dans le net, le député Moustapha Cissé Lô a dardé d’injures le directeur général du « Soleil » Yakham Mbaye et le député Farba Ngom.