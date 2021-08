Affaire Wari : Le procureur requiert 2 ans de prison dont 6 mois pour abus de biens sociaux contre Kabirou Mbodje

Poursuivis pour abus de confiance et augmentation irrégulière du capital social, Le DG de Wari , Kabirou Mbodje risque 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme si le juge suit le réquisitoire du procureur. En effet, l’affaire l’opposant à ses ex-collaborateurs Malick Fall et Seyni Camara a été jugé à la barre de la troisième chambre correctionnelle de Dakar, ce mercredi 11 août 2021 après son énième renvoi.

À l’entame du procès, la chambre a constaté que le prévenu Kabirou Mbodje était absent. Et pour justifier le fait, son avocat Me Boubacar Camara a fait savoir que son client n’a pas pu se déplacer à cause de la pandémie de Covid-19. Une allégation vite rejetée par Me Abou Dialy Kane qui souligne que le prévenu ne veut pas tout simplement comparaître

« On ne peut pas éclater l’infraction pour laquelle il est renvoyé devant cette barre, notamment l’abus de confiance et l’escroquerie », a relevé le parquet qui le déclare coupable et le condamne à 2 ans dont 6 mois pour abus de biens sociaux. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 septembre prochain.