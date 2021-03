Affaire viol présumé : SONKO convoqué ce mercredi par le juge d’instruction

Après la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko,, le juge d’instruction du 8e cabinet, Mamadou Seck, qui a reçu la notification de la décision de l’Assemblée nationale, a convoqué le leader du parti Pastef.

Sonko est ainsi convoqué ce mercredi, à 9 heures pour une audition par le juge d’instruction qui a déjà interrogé jeudi dernier, durant 5 heures, la plaignante Adji Sarr.

Toutefois, Ousmane Sonko avait déjà annoncé, la veille de la levée de son immunité parlementaire, sa décision de ne répondre à aucune convocation du juge, estimant que la procédure de la levée de son immunité parlementaire ne s’est pas faite selon les règles de l’art et que par conséquent la décision qui en découle est nulle et non avenue. Sonko n’avait pas non plus hésité à dire qu’il récusait le juge Seck du 8e cabinet.

En cas de refus de déférer à la convocation, un mandat d’amener pourrait lui être décerné, pour l’obliger à répondre au juge.

À noter que deux autres auditions sont prévues demain, celle de la propriétaire du salon de massage, Ndèye Khady Ndiaye et celle de Sidy Ahmed Mbaye le « transporteur » de Adji Sarr. En effet, c’est lui qui est allé chercher nuitamment la masseuse à son lieu de travail pour la conduire à la Section de recherches puis à l’hôpital d’aprés les PV de l’enquête.