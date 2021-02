Affaire viol présumé : Me Abdoulaye WADE se prononce « SONKO a manqué de prudence et à été piégé »

Le pape du sopi est enfin sorti de ses réseves, et c’est pour se prononcer à son tour sur l’actualité qui défraie la chronique portant accusations de viol et menaces de mort sur la personne du député ousmane SONKO leader du parti pastef.

Me wade évoque « l’inexpérience »

En effet, dans le communiqué de Me Abdoulaye WADE on peut lire, « j’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé » il poursuit c’est son inexpérience qui l’a d’ailleurs conduit à tomber dans ce piège d’un adversaire politique puissant « qui connaît ses faiblesses ».

Il condamne d’ailleurs cette façon d’éliminer un adversaire politique et exige par conséquent que la « provocation soit constatée et qu’il soit dit qu’il n’y a pas de délit.

Pour terminer , le PDS s’oppose donc à la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane SONKO.

La procédure concernant celle-ci a été enclenchée depuis jeudi dernier à l’assemblée nationale et se poursuit ce lundi. La commission des lois que dirige le député, Me Djibril WAR, va se réunir pour mettre en place la commission ad hoc chargée d’enquêter sur les faits qui sont reprochés au député du Pastef, s’en suivra une séance plénière ce mercredi.

Pour rappel, la veille des élections présidentielles du 24 Février 2019 , Me wade avait rendu visite au candidat du pastef non sans soutenir sans candidature.