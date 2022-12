Affaire Sweet beauty: Face to Face Sonko et Adji Sarr prévu ce Mardi 06 Décembre

La confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko aura bel et bien lieu annonce plusieurs journaux à leurs unes du jour.

Cette affaire qui a tenu en haleine le pays depuis presque 2ans, verra peut-être le bout du tunnel dans quelques jours.

Les deux parties ont longtemps réclamé le procés, l’ex masseuse de Sweet beauty et le leader du pastef ont rendez-vous dans le bureau du doyen des juges d’instruction Oumar Maham Diallo le mardi 06 Décembre pour solder leurs comptes.