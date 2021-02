Affaire présumé de viol : Ousmane Sonko ne vas pas déféré à la convocation de la gendarmerie

Le leader du Pastef Ousmane Sonko se dit prêt pour la prison et demande à ses partisans de déclencher la guerre pour faire face.

« Je n’irai pas à la section de recherche demain (Lundi) . Serigne Bassirou Gueye a demandé à ce qu’on me place sous mandat de dépôt si jamais je défère à cette à cette convocation. Alors , comme ils ont une écrasante majorité à l’assemblée nationale, ils n’ont qu’à lever mon immunité parlementaire et j’irai répondre. J’ai déjà fait mes bagage et j’ai préparé ma famille » annonce Ousmane Sonko.

Ils aussi mobilisé un poule d’avocat constitué de Me Demba Ciré Bathily, Bamba Cissé, Cheikh Khoureschi Ba , Joseoph Etienne Ndionne et Ndoumbé Wone pour le défendre Sonko .