Affaire passeports diplomatiques : : l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall levée

L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière ce mardi 9 novembre et a demandé la levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall. La commission ad hoc qui a été constituée a la date du 22 octobre dernier, a travers la résolution numéro 02/2021 a restitué les conclusions après avoir écouté les députés concernés. Lors de l’audition, le rapport de la commission a indiqué que les députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye ont tous les deux souhaité voir leur immunité parlementaire levée afin qu’ils puissent « laver leurs honneurs, celui de leurs familles et de leurs collègues députés ».

Un vœu exaucé par l’Assemblée nationale. Les députés présents dans la salle ont voté, dans leur majorité, en faveur de la levée de l’immunité parlementaire des députés concernés. Ceci tout en demandant que l’on « respecte leur présomption d’innocence » Prenant la parole, le président Aymérou Gningue a tenu à rappeler « que les députés étaient aussi des personnes qui, comme tout être humain, peuvent commettre des erreurs ».