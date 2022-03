Le nouveau maire de la ville de Thiés, par ailleurs leader du parti FDS -Les Guélewaars, a brisé le silence sur l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr.

Le Parti dirigé par le premier magistrat de la capitale du rail, avertit le gouvernement contre toute « volonté de se servir de la justice comme bras armé pour écarter Ousmane Sonko des échéances électorales à venir », selon 24 Heures.

Sur ce, Dr Babacar Diop et Cie rappellent que « la résistance populaire qui l’a libéré des griffes du pouvoir de Macky Sall reprendra de plus belle pour démontrer que la souveraineté appartient au peuple et non à une caste de conspirateur », rapporte le même quotidien.

Plus loin, Dr Babacar Diop ajoute: « le déchainement politico – médiatique contre Ousmane Sonko est révélateur de la panique qui s’est emparée du pouvoir depuis sa débâcle électorale du 23 février 2022 ».

« Voilà plus d’une procédure judiciaire reposant sur un complot d’ Etat crapuleux et des accusations fantaisistes est enclenchée pour prendre en otage un opposant devenu maire par la volonté de nos concitoyens de Ziguinchor », ajoute le communiqué. C’est dans ce même sillage, FDS- Les Guélewaars exige la fin du contrôle judiciaire sur Ousmane Sonko.