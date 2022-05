Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, ne sera pas fixé finalement, ce mercredi, dans l’affaire Ndiaga Diouf comme l’on s’y attendepuis quelques jours. La 3ème Chambre Correctionnelle a prorogé le délibéré au 21 septembre. La date du délibéré est tombée au moment où le principal concerné était en route pour le Tribunal de Dakar, en compagnie de Ousmane Sonko et de ses soutiens.

Khalifa sall était déjà sur les lieux pour apporter soutien à son poulain. Un important dispositif sécuritaire composé de la police et de la gendarmerie a été déployé à l’intérieur et aux alentours du palais de justice de Dakar pour parer à toute éventualité. A noter que le mis en cause, condamné en première instance à 2 ans dont 6 mois ferme, encourt la peine de 5 ans de prison ferme si le juge applique le réquisitoire du procureur.