Affaire Lamine Diack : Le parquet requiert 4 ans de prison ferme et 500 000 euros d’amande

Le parquet national financier a eu la main lourde, contre l’ex président de la fédération de l’athlétisme Lamine Diack. Il a requis 4 ans de prison ferme et une amande de 500.000 euros contre l’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme ( Iaaf) en anglais .

Il faut rappeller que l’Iaaf avait, par le biais de son avocat, Me Régis Bergonzi, réclamé au nom de la fédération internationale d’athlétisme (l’ex-IAAF, rebaptisée WorldAthletics) un total de 41,2 millions d’euros (27 milliards de FCFA) de dommages et intérêts aux six co-prévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov).