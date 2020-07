Affaire Hiba Thiam : Les auditions battent leur plein

Share on Twitter

Par seneweb: Dame Amar, Louty Bâ et Djibril Ndiogou Bassel dit Nekh ont été entendus, hier, dans le fond, par le juge du 8e cabinet, informe Libération.

Avant ce trio, le juge a auditionné la copine de Dame Amar, Alia Bakir, et Fatima Rigal alias Poupette.

Ils sont tous visés pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu.