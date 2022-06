L’enquête préliminaire conduite par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) a été bouclée lundi dernier dans l’après – midi, rapporte L’ Observateur dans sa parution du mercredi 01 juin 2022.

Pendant quatre jours, les enquêteurs ont procédé à plusieurs auditions du personnel soignant et recouru à l’expertise de la police scientifique et des techniciens du Comité sénégalais, pour la sécurité des usagers de l’électricité ( Cossuel) pour se faire une religion sur le degré d’implication de chacun des agents mis en cause dans ce drame.

Selon toujours les sources de L’Observateur, la sage – femme, Awa Diop et l’aide infirmière, Coumba Mbodj qui faisaient partie de l’équipe assurant la garde la nuit des faits ont été arrêtées pour délaissement d’enfants dans un lieu solidaire entrainant la mise en danger de la vie d’autrui.

Des indices graves ayant motivé leur inculpation ont été retenues par les limiers de la Dic. Après avoir bouclé l’enquête, le lundi dans la soirée, les éléments de la Dic ont déféré hier au parquet de Thiès la sage – femme Awa Diop et l’aide infirmière Coumba Mbodj.

Arrivées au tribunal de grande instance de la capitale du Rail aux environs de midi, elles y sont restées jusqu’ à 18 heures. Flanquées de leur avocat, Me Ayi, elles n’ont pas été entendues par le représentant du ministère public. Elles ont bénéficié d’un retour de parquet au dernier moment.

Pour rappel, le système sanitaire sera paralysé dans le département de Tivaouane. Les collègues des deux dames se sont radicalisés contre cette arrestation.