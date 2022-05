Alors qu’il avait prévu de se rendre à Tivaouane samedi, le Président de la République sera finalement à Tivaouane, ce vendredi soir a informé une source proche de la Présidence.

Macky Sall, qui était à Malabo pour conduire les travaux de deux Sommets extraordinaires de l’UA les 27 et 28 mai, avait pris la décision d’écourter son séjour pour rencontrer les familles endeuillées, les autorités religieuses de la ville sainte, et se rendre sur les lieux du sinistre à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh où 11 nouveau-nés ont péri dans un incendie mercredi soir. D’ailleurs le président de la république a décrété un deuil national et le drapeau est mis en berne pour 72 heures.