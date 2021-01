Affaire démolition des maisons de Mbour 4: 6 jeunes déférés à la Mac de thiès

Arrêtés pour trouble à l’ordre public les six (6) jeunes qui restaient dans le lot des 12 arrêtés dont 6 libérés, vont devoir patienter jusqu’à Mercredi 27 janvier pour être édifiés sur leur sort.

Ces jeunes ont fait face au procureur de la République ce matin, et vont être déférés au niveau de la maison d’arrêt et correction de Thiès. Pour rappel, ces jeunes ont été appréhendés par les éléments de la police lors des échauffourées entre les populations de Mbour 4 et les policiers. Des échanges de jets de pierres et de grenade lacrymogène qui ont fait un blessé du coté de la police.

Pour rappel ces habitants du quartier Mbour 4, localité située dans cette zone dite forêt classée de Thiès avaient brûlé des pneus le long de la route et dans nombreux coins du quartier pour demander l’arrêt immédiat des démolitions de leurs habitations réduites en poussière par la DESCOS.

Une affaire complexe quand on sait que cette zone bien que habitée n’a jamais été déclassifiée, même si le président Macky Sall avait, en 2018, demandé au gouverneur de Thiès de faire le nécessaire pour permettre aux occupants d’une partie de la foret classée d’avoir leurs papiers.

Munis de leurs Caterpillars, les agents de la DESCOS ont fait une descente musclée sur le lieu pour procéder au terrassement des maisons inhabitées ou habitées de Mbour 4.

Actuellement , à l’heure où nous écrivons ces lignes le comité des habitants de Mbour 4 est entrain de se réunir pour voir comment venir en aide ses fils. Nous y reviendrons pour plus de détail