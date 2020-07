Affaire de la dame du sacré cœur: la bande arrêtée

Share on Twitter

Share on Facebook

C’est Mame Mactar Guèye, coordonnateur de l’ONG JAMRA qui a révélé tout sur la véritable identité de la jeune femme accusée de vol. Elle a été filmée et victime d’attouchements sexuels à SacréCœur, le week-end dernier.

Et si la vidéo a bien circulé sur les réseaux sociaux, et presque tous ceux qui l’ont vue ont condamné les auteurs qui ont du reste été arrêtés, hier, par la police de Dieuppeul (voir page 5). «Elle est la fille cadette d’une famille respectable.

Après avoir brillamment bouclé ses études, Bac+5 et décroché un diplôme supérieur au prestigieux Centre africain d’études en gestion (CESAG), elle a réussi à un concours d’admission dans la Fonction publique sénégalaise.

Elle bénéficia alors, depuis le mois de ramadan dernier, d’une affectation dans un démembrement de l’État comme cadre administratif», a expliqué Mame Mactar Guèye sur sa page Facebook, hier informe vox populi.

Le responsable de JAMRA de renseigner que la jeune femme, «après avoir servi quelques mois à ce poste de responsabilité administrative qu’elle a commencé, pour la première fois, à être saisie de troubles mentaux, qui lui ont valu de suivre un traitement approprié dans un service psychiatrique de la place».

Et il précise qu’«un dossier médical, en bonne et due forme, attestant de ses

intermittentes confusions mentales, a été remis à ses parents, qui

l’ont présenté au commissaire de la police de Dieuppeul»

La police a mis la main sur deux des quatre garçons qui ont brutalisé la dame